Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь будут созданы возможности для оказания услуг населению из единого пространства.

В здании имеются рабочие кабинеты, конференц-зал, где будут проводиться различные мероприятия.