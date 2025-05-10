https://news.day.az/officialchronicle/1751701.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь будут созданы возможности для оказания услуг населению из единого пространства.
В здании имеются рабочие кабинеты, конференц-зал, где будут проводиться различные мероприятия.
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