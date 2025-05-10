В связи со 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева генеральный прокурор Кямран Алиев, руководящий состав и сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захоронения, почтив светлую память всемирно известного политика.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы возложены цветы.