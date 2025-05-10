Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры - ФОТО
В целях обеспечения исполнения соответствующего указа Президента Азербайджанской Республики "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" продолжается деятельность по предоставлению военнослужащим постоянного жилья.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Было отмечено, что группе военнослужащих, отслуживших безупречно 20 календарных лет и более (находящимся на военной службе, уволенным в запас или их наследникам), были предоставлены квартиры в жилом комплексе MİDA, расположенном в городе Сумгайыт.
Отметим, что программа обеспечения жильем реализуется поэтапно, и работа, направленная на улучшение социального благополучия военнослужащих, будет продолжена и в дальнейшем.
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