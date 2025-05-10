https://news.day.az/society/1751652.html В Сумгайыте насмерть сбит пешеход На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в направлении, проходящем через посёлок Гаджи Зейналабдин.
В Сумгайыте насмерть сбит пешеход
На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в направлении, проходящем через посёлок Гаджи Зейналабдин.
Автомобиль марки Mercedes сбил мужчину в возрасте примерно 30-35 лет (личность устанавливается), который пытался перейти дорогу.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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