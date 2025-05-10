В Сумгайыте насмерть сбит пешеход

На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в направлении, проходящем через посёлок Гаджи Зейналабдин.

Автомобиль марки Mercedes сбил мужчину в возрасте примерно 30-35 лет (личность устанавливается), который пытался перейти дорогу.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.