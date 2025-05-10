Сегодня – 102 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня - 102-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Быть лидером - это миссия. Гейдар Алиев возглавил Азербайджан в 1969 году и через короткое время стал настоящим лидером для азербайджанского народа. Народ сам возложил на него эту миссию, увидев в нем могучую силу, способную постоять за Азербайджан. При Гейдаре Алиеве АзССР перестала быть сырьевым придатком советской империи и превратилась в развитую республику с мощной промышленностью и высоким уровнем жизни. Первый секретарь ЦК создал условия для развития национальной культуры и выхода ее на всесоюзную и мировую площадку. Среди особых заслуг общенационального лидера - возвращение азербайджанскому языку его прав, а титульной нации - ее достоинства. В дальнейшем им была разработана идея азербайджанства, и до последних дней своей жизни он говорил: "Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец".

В своей инаугурационной речи в 1998 году общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал:

"Мы хотим, чтобы в ХХI век Азербайджан вступил как мощное, независимое государство. Мы хотим создать более счастливую жизнь для будущих поколений. Азербайджан будет развиваться как свободная демократическая страна, и в том месте, где Европа сливается с Азией, сыграет свою историческую роль".

Не только после возвращения к руководству Азербайджаном в 1993 году, но и возглавляя советскую союзную республику, Гейдар Алиев шаг за шагом осуществлял свою историческую миссию - строил основы счастливой жизни для будущих поколений независимой страны.

Даже после перевода Гейдара Алиева в Москву в 1982 году, в Азербайджане продолжали считать его своим лидером. Поэтому когда в начале 90-х страна оказалась на краю пропасти, азербайджанский народ обратился именно к нему с просьбой спасти Азербайджан. Народ помнил Гейдара Алиева и верил ему. Только он мог остановить разрушение молодой независимой страны, только он сумел бы поднять ее с колен и остановить агрессию. Гейдар Алиев был главным препятствием для осуществления идей "миацума" и в советский период неоднократно и жестко пресекал попытки сепаратистов поднять голову. Известно, что сепаратисты осмелели только после того, как Гейдар Алиев получил перевод в Москву и покинул Азербайджан.

Общенациональный лидер сыграл великую роль в становлении Азербайджанского государства в самые трудные для него времена. Он был политиком с большой буквы. Гейдар Алиев еще при жизни стал легендой мировой политики, патриархом, о котором с уважением говорили и продолжают говорить даже недруги. Он был одним из тех редких политиков, что способны влиять на ход истории.

Тонкий дипломат, дальновидный политик и сильная личность, Гейдар Алиев сумел остановить гражданскую войну, взять передышку в карабахском конфликте и использовать наступивший мир с максимальной эффективностью для страны. Начал расти круг друзей и партнеров Азербайджана, был подписан "Контракт века" и заложен фундамент экономического развития. "Контракт века" изменил расстановку сил и интересов вокруг республики и стал первой страницей в истории успеха независимого Азербайджана.

Сегодня Азербайджан - сильное, авторитетное, по-настоящему независимое государство, полностью восстановившее свой суверенитет. Историю побед и успехов Азербайджана сегодня пишет Президент Ильхам Алиев. Под его руководством построена сильная экономика и победоносная армия, выстроен международный имидж и авторитет Азербайджана - составляющие, благодаря которым был положен конец армянской оккупации. Сегодняшний Азербайджан играет важную роль в своем регионе и в более широкой географии, теперь это государство, с которым невозможно не считаться. Азербайджанский народ стоит за своим Президентом так же, как когда-то стоял за великим лидером Гейдаром Алиевым.

"Укрепление государственности, реформы, развитие - все в Азербайджане связано с его именем. И мы горды тем, что продолжаем его дело. В своем политическом завещании незадолго до его кончины он, обращаясь к азербайджанскому народу, сказал: "То, что мне не удалось сделать, сделают мои последователи". Мы, его последователи, горды тем, что воплотили в жизнь все его заветы и, в первую очередь, восстановили историческую справедливость, восстановили территориальную целостность Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия площади Гейдара Алиева в Ташкенте в июне 2022 года.

Все эти успехи и достижения предвидел Гейдар Алиев. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы это будущее наступило.