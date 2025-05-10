Азербайджан не снимает с повестки вопрос о сбитом самолете AZAL
Азербайджан ожидает завершения расследования инцидента с российской стороны в связи со сбитым самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.
"Вопрос о сбитом самолете AZAL остается на повестке дня. Мы поднимаем этот вопрос с российской стороной во время всех наших контактов.
Объяснение российской стороны заключается в том, что в настоящее время следственные действия в России продолжаются. Они заявляют, что после завершения следственных действий предоставят более подробную информацию.
Мы, конечно же, ждем завершения расследования в кратчайшие сроки", - отметил министр.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре