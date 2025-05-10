https://news.day.az/politics/1751657.html Азербайджан опирается на нормы международного права в вопросе индо-пакистанского конфликта Позиция Азербайджана в индо-пакистанском конфликте, как и в других вопросах, полностью опирается на международное право. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.
Азербайджан опирается на нормы международного права в вопросе индо-пакистанского конфликта
Позиция Азербайджана в индо-пакистанском конфликте, как и в других вопросах, полностью опирается на международное право.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.
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