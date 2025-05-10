В Пакистане созвали экстренное заседание по ядерному арсеналу

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Национального командного органа, курирующего вопросы, связанные с ядерным арсеналом страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, глава правительства инициировал встречу ключевых представителей гражданского и военного руководства, ответственных за принятие стратегических решений в сфере национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Пакистан начал масштабную военную операцию под названием "Баньян уль-Марсус" (Стена, покрытая свинцом) в ответ на действия Индии. В ходе операции Вооружённые силы Пакистана нанесли удары по ряду критически важных объектов на территории сопредельного государства, включая авиабазы, командные пункты, аэродромы и склад ракет "БраМос". Кроме того, поступают сообщения о серьезных сбоях в энергетической инфраструктуре Индии - около 70% её энергосистемы было выведено из строя в результате кибератак.