Раскрыты дизайн и характеристики мощного смартфона Sony с 4K-экраном

За несколько дней до официальной презентации портал AndroidHeadlines (AH) раскрыл дизайн и технические характеристики флагманского смартфона Sony Xperia 1 VII.

Как передает Day.Az, согласно источнику, смартфон получит те же основную камеру и телеобъектив, что и предшественник (48 и 12 Мп), тогда как ультраширокоугольный объектив предложит улучшенное качество съемки в сложных условиях.

Экран Sony Xperia 1 VII получит диагональ 6,5 дюйма и 4K-разрешение. Насколько энергозатратным будет дисплей, неизвестно, однако аккумулятор смартфона получит емкость в 5000 мАч, что меньше, чем у конкурентов.

За производительность новинки будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Среди прочих особенностей устройства отмечается наличие разъема для наушников, слота для microSD-карт, предустановленной операционной системы Android 15, сканера отпечатков пальцев в кнопке включения и отдельной кнопки для камеры.

Sony Xperia 1 VII будет представлен уже 15 мая в трех цветах: черном, зеленом и фиолетовом.