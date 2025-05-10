Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения

10 мая - 102-я годовщина со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили память великого лидера.

Также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.