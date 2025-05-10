Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Кенгерли Агдамского района

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Кенгерли Агдамского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур, клубно-общинном центре, Кенгерлинской сельской полной средней школе, яслях-детском саду и новых частных жилых домах.

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