В США произошло землетрясение

В американском штате Теннесси произошло землетрясение магнитудой 4,1.

По данным Геологической службы США (USGS), толчки ощущались на большой территории, включая Атланту, западную часть Северной Каролины и другие районы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, опубликованной на сайте USGS, эпицентр землетрясения находился примерно в 20 километрах от города Гринбек, штат Теннесси, что примерно в 48 километрах к югу от Ноксвилла. Подземные толчки были зафиксированы вскоре после 9 утра по восточному времени (17:00 мск).

По словам представителя USGS Айеши Дэвис, в течение первого часа после землетрясения служба получила более 23 тысяч сообщений от населения.