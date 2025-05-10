Руководство и коллектив министерства здравоохранения почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Руководство и коллектив министерства здравоохранения Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве здравоохранения.

"Затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Также возложены цветы на могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Отметим, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание развитию национального здравоохранения Азербайджана. Подготовка квалифицированных медицинских специалистов в республике также связано с именем великого лидера",- говорится в информации ведомства.

Напомним, что сегодня исполняется 102 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.