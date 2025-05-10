В США зафиксировали более 1000 случаев кори

Число случаев заболевания корью в США превысило 1000, при этом активные вспышки заболевания наблюдаются в 11 штатах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на федеральные и местные власти.

В Техасе, на который приходится большинство случаев заболевания в Соединенных Штатах, по состоянию на 9 мая было зафиксировано 709 случаев. Вспышка инфекции в Техасе распространилась и на соседние штаты, включая Нью-Мексико, Оклахому и Канзас.

Вспышки кори были зафиксированы в Индиане, Мичигане, Огайо и Пенсильвании, а также в Монтане, Северной Дакоте и Теннесси. В Техасе уже зарегистрировали несколько смертельных случаев, в том числе среди непривитых детей. В Нью-Мексико от кори также умер взрослый, не получивший вакцину.

Хотя заболевание считается с 2000 года ликвидированным в США, к новым вспышкам кори, как пишет агентство, мог привести низкий уровень вакцинации.

Корь передается воздушно-капельным путем и поражает людей, не получивших прививку. Единственным эффективным способом предотвратить инфекцию является вакцинация.