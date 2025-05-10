В Исламабаде заявили об успешной кибератаке на энергосети Индии

Пакистан кибератакой вывел из строя 70% индийских электросетей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности.

"Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии", - утверждает телеканал.

Какое-либо подтверждение этому с индийской стороны на данный момент отсутствует, однако издание Indian Express также выпустило предупреждение для жителей страны о возможных кибератаках.

До этого Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.