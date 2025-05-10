https://news.day.az/world/1751586.html В Исламабаде заявили об успешной кибератаке на энергосети Индии Пакистан кибератакой вывел из строя 70% индийских электросетей. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности. "Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии", - утверждает телеканал.
В Исламабаде заявили об успешной кибератаке на энергосети Индии
Пакистан кибератакой вывел из строя 70% индийских электросетей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности.
"Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии", - утверждает телеканал.
Какое-либо подтверждение этому с индийской стороны на данный момент отсутствует, однако издание Indian Express также выпустило предупреждение для жителей страны о возможных кибератаках.
До этого Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.
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