В российском городе загорелся аэропорт

Аэропорт Кадала в Чите закрылся из-за пожара, который уже несколько дней полыхает в Забайкалье.

Как передает Day.Az, огонь подошёл слишком близко к ВПП - взлететь невозможно. Всего в регионе 21 очаг возгорания на 160 тысячах гектаров.

Пламя быстро распространяется. Со слов местных, в Чите и области невозможно дышать из-за дыма и запаха гари. Во время тушения погиб один пожарный - он отстал от группы и на него набросился медведь.

Сообщается, что в регионе уже эвакуируют дом престарелых и сёла.

Пожар тушат 15 единиц техники и 69 сотрудников МЧС. Им помогают местные жители, и Ил-76, который тушит огонь с воздуха.