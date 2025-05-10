https://news.day.az/world/1751658.html В российском городе загорелся аэропорт - ВИДЕО Аэропорт Кадала в Чите закрылся из-за пожара, который уже несколько дней полыхает в Забайкалье. Как передает Day.Az, огонь подошёл слишком близко к ВПП - взлететь невозможно. Всего в регионе 21 очаг возгорания на 160 тысячах гектаров. Пламя быстро распространяется.
В российском городе загорелся аэропорт - ВИДЕО
Аэропорт Кадала в Чите закрылся из-за пожара, который уже несколько дней полыхает в Забайкалье.
Как передает Day.Az, огонь подошёл слишком близко к ВПП - взлететь невозможно. Всего в регионе 21 очаг возгорания на 160 тысячах гектаров.
Пламя быстро распространяется. Со слов местных, в Чите и области невозможно дышать из-за дыма и запаха гари. Во время тушения погиб один пожарный - он отстал от группы и на него набросился медведь.
Сообщается, что в регионе уже эвакуируют дом престарелых и сёла.
Пожар тушат 15 единиц техники и 69 сотрудников МЧС. Им помогают местные жители, и Ил-76, который тушит огонь с воздуха.
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