"Сабаил" прощается с Азербайджанской Премьер-лигой

Бакинский клуб "Сабаил" за два тура до конца чемпионата потерял шансы на сохранение места в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последним в таблице стал "Сабаил", который и покинет высший дивизион.

Профессиональный футбольный клуб "Сабаил" был основан 15 августа 2016 года. Уже в дебютном сезоне 2016/2017 команда выступила успешно и получила право играть в Азербайджанской Премьер-лиге.

Наивысшего результата "моряки" добились в сезоне 2018/2019, завоевав бронзовые медали чемпионата Азербайджана. Тогда же клуб впервые и единственный раз выступил в Лиге Европы.

За два тура до конца сезона "Сабаил" занимает 10-е место с 22 очками и отстаёт от девятого места, которое занимает "Кяпаз", на 7 очков.

Отметим, что в следующем сезоне число команд в Премьер-лиге увеличится до 12.

В элитный дивизион поднимутся три клуба из Первой лиги - "Габала", "Имишлы" и "Карван".