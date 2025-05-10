В Туркменистане состоялась конференция, посвящённая великому лидеру Гейдару Алиеву

По случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева посольством Азербайджанской Республики в Туркменистане в г. Ашхабад была проведена конференция "Гейдар Алиев - энергетическая дипломатия: солидарность во имя зелёного мира".

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

В ходе конференции выступил посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов, рассказав о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, его вкладе в развитие государственности Азербайджана и укрепление позиций страны на международной арене.

Гисмет Гезалов подчеркнул, что Гейдар Алиев как основатель современного Азербайджана сыграл неоценимую роль в формировании энергетической политики страны, заложив основу для превращения Азербайджана в значимого участника мирового энергетического рынка.

Посол напомнил о стратегическом видении великого лидера Гейдара Алиева в области энергетики и о фундаментальных шагах, предпринятые им в этой области. Он также подчеркнул, что с подписанием "Контракта века" был внесен значительный вклад в экономическое и политическое развитие Азербайджана. Посол отметил, что именно энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Баку-Супса сделали Азербайджан надёжным гарантом глобальной энергетической безопасности.

Касаясь области альтернативной энергетики, посол отметил, что вклад великого лидера Гейдара Алиева в обеспечение экологической безопасности и диверсификацию источников энергии создал прочную основу для шагов, которые сегодня предпринимает Азербайджан в направлении "зеленой энергии". Энергетическая политика, определенная общенациональным лидером, сегодня успешно реализуется под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе своего выступления посол также сообщил о значимых результатах, достигнутых на COP29, и акцентировал внимание на деятельности Азербайджана в области международного сотрудничества и изменения климата. Он подчеркнул, что проведение Азербайджаном COP29 является значимым событием 2024 года и логическим продолжением стратегии перехода страны к зелёной экономике. Кроме того, в своём выступлении посол упомянул о 14 инициативах, выдвинутых Азербайджаном в рамках COP29, а также о проведённых мероприятиях, принятых решениях и подписанных документах. Во время саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата, который проходил в рамках конференции COP29, были проведены мероприятия, посвящённые экологическим вопросам, финансам, инвестициям, энергетике, миру, науке, технологиям, продовольственной безопасности, урбанизации и гендерному равенству. Он отметил, что данные мероприятия характеризуются широким международным участием и включают в себя ряд важных инициатив в различных областях. В качестве одного из ключевых решений COP29 было сосредоточено внимание на определении новой цели в области климатического финансирования.

В своем выступлении Г. Гезалов также затронул тему роли Азербайджана в глобальном и региональном сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Он обратил внимание на сотрудничество со странами Центральной Азии и организациями тюркских государств в рамках COP29. Он подчеркнул, что по инициативе Азербайджана было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве в области возобновляемых источников энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Будет реализован проект кабеля по передаче чистой энергии через Каспийское море в Европу. В ходе выступления посол также отметил, что в рамках программ SPECA и CAREC были выдвинуты новые инициативы в области сотрудничества в сфере климата и инноваций, а также были затронуты вопросы экологии и транспорта в контексте Каспийского моря. Кроме того, посол обратил внимание на результаты и статистические данные, достигнутые на COP29, а также подробно проинформировал участников о повестке дня Азербайджана в области зелёной энергетики, достижениях нашей страны в области альтернативной энергетики, перспективах, и ещё раз подчеркнул роль Азербайджана в борьбе с изменением климата и обеспечении глобальной экологической стабильности.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов отметил, что великий лидер Гейдар Алиев является основоположником современной энергетической стратегии Азербайджана. Разработанная мудрым и дальновидным лидером политика не только укрепила экономическую независимость страны, но и внесла значительный вклад в развитие международного сотрудничества в энергетическом секторе.

На конференции присутствовали посол Турции Ахмет Демирок, посол Великобритании Сетефен Конлон, посол Казахстана Нурлан Ногаев, а также Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко. Кроме того, выступили специальный представитель генерального секретаря ООН - руководитель регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Каха Имнадзе и представитель компании "Чалык Энерго" Ахмет Аныл Алишбах. В то же время в рамках конференции было представлено видеообращение депутата парламента Азербайджана, проректора университета АДА Фариза Исмаилзаде. В своём выступлении он отметил, что политическое наследие Гейдара Алиева имеет большое стратегическое значение в современную эпоху, и его важно продолжать, особенно в контексте современной энергетической дипломатии. Участники мероприятия затронули стратегические инициативы в области энергетики, принципы экологической безопасности и "зелёной" экономики. Они также отметили важность энергетического сотрудничества на региональном и глобальном уровнях и перспективы развития этой сферы. Специальный представитель Генерального секретаря ООН Каха Имнадзе в своём выступлении подчеркнул значимость энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном, а также поделился с участниками конференции тёплыми воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве в период своей работы помощником Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

В ходе конференции были продемонстрированы видеокадры, связанные с великим лидером Гейдаром Алиевым, видеоролики, подробно отражающие проекты, реализуемые Азербайджаном в области альтернативной энергетики. Кроме того, были представлены успехи, достигнутые на конференции COP29, а также статистические данные.

Мероприятие продолжилось официальным ужином, в рамках которого прозвучала классическая музыка азербайджанских и мировых композиторов. В конференции приняли участие послы, аккредитованные в Туркменистане, представители и сотрудники международных организаций, а также представители энергетических компаний и средств массовой информации.