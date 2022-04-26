Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Азербайджанская армия подарили нам счастье победы

Программная речь Президента Ильхама Алиева коснулась очень многих важных вопросов. Все должны извлечь из нее уроки, задачи и программу для будущих действий. Как сказал глава государства, отныне азербайджанский народ всегда будет жить как народ-победитель, наше государство отныне будет жить как государство-победитель. И это большое счастье для всех нас, и жителей республики, и азербайджанцев, проживающих за рубежом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Все сказанное Президентом Ильхамом Алиевым в его речи на открытии Съезда Победы в Шуше, прозвучало неслучайно. Это была программная речь. Хочу напомнить его слова, сказанные после апрельских боев. Он тогда сказал, а точнее, даже предсказал, что Азербайджанская армия способна за короткий срок разгромить оккупационные силы Армении и восстановить территориальную целостность Азербайджана. Это пророчество сбылось осенью 2020 года. Президент, как Верховный главнокомандующий, давая оценку нашим Вооруженным Силам и массовому героизму наших солдат, подчеркнул патриотический дух нашей молодежи. Те, кто освобождал наши земли, никогда не были в Карабахе, родились после оккупации совсем в других регионах. Для азербайджанской молодежи Родина - это понятие целостное. Наша молодежь неоднократно, и во время апрельских боев 2016 года, и в период операции в нахчыванском Гюннюте в мае 2018 года, и в июле 2020 года в боях на товузском направлении и, конечно же, в ходе 44-дневной войны доказала, на что способна. И не только солдаты с оружием в руках, но и та молодежь, которая находилась в тылу, все сплотились и демонстрировали высокий патриотический национальный дух. Хотя у старшего поколения к молодежи ранее возникали вопросы, молодые граждане дали на них ответ своим героизмом на поле боя. Молодежь доказала, что на нее можно положиться, что она способна защитить Родину, идти на массовый героизм и ценою своей жизни восстановить территориальную целостность Азербайджана. В нужный момент вся молодежь страны, независимо от национальности и вероисповедания, политических взглядов и социального положения, сплотилась в единый кулак.

Как сказал глава государства, отныне азербайджанский народ всегда будет жить как народ-победитель, наше государство отныне будет жить как государство-победитель. И это большое счастье для всех нас.

Президент как Верховный главнокомандующий дал оценку и армянским оккупационным силам. Он как бы провел сравнению нашей и армянской армий и доказал, что Азербайджанская армия гораздо сильней, чем ВС страны-оккупанта. На армянской стороне имело место массовое дезертирство, которое не могли остановить даже специально введенные в регион силы внутренних войск Армении. Тем временем в Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Это большое достижение азербайджанского общества, наших Вооруженных Сил, Верховного главнокомандующего, который, можно сказать, сам создал и вооружил эту победоносную армию. Президент ни на минуту не сомневался в победе, в том, что его приказ будет выполнен.

Особо хочу сказать об отношении главы государства к своим гражданам. Президент Ильхам Алиев, исходя из гуманных соображений, был готов остановить в любой момент боевые действия и неоднократно с первых дней войны обращался к армянской стороне, чтобы Армения представила график вывода войск, после чего Азербайджан сразу перейдет к режиму прекращения огня. Но армяне в ответ были глухи и немы. Я бы хотел подчеркнуть гуманизм нашего Верховного главнокомандующего, который не хотел, чтобы погибали солдаты ни с нашей, ни с другой стороны. Я уверен, что он очень переживал о потерях. Для Ильхама Алиева всегда была приоритетом жизнь солдат. Хотя выполнение боевой задачи играло главную роль, Верховный главнокомандующий всегда старался сделать так, чтобы достигнутые успехи сопровождались наименьшими потерями. Когда он принимал решения или рассматривал вносимые предложения, то в первую очередь интересовался тем, как можно избежать или минимизировать потери среди личного состава. Когда сегодня мы говорим о потерях нашей армии, мы обращаем внимание на то, что они очень невысоки, учитывая, что противник тридцать лет строил оборону. Кроме того, по законам войны, потерь у наступающей стороны бывает в три-пять раз больше, чем у обороняющейся. В нашем же случае картина совсем иная - потери Азербайджана в разы меньше официально заявленных армянских. А нужно учитывать, что в Армении до сих пор не раскрывают всех своих потерь.

Как военный, я бы дал очень высокую оценку действиям Верховного главнокомандующего, который всегда искал не легкие решения, а те решения, которые могут минимизировать потери среди личного состава. Это я хочу еще раз подчеркнуть особо. Те потери, которые понесла Азербайджанская армия, не вписываются ни в какие принятые расчеты. И это тоже стало нашим вкладом в мировую военную науку.

Заявления, прозвучавшие в выступлении Президента на Съезде Победы, я бы назвал месседжем нашим соседям, реваншистским силам, поднявшим голову в Армении и в армянской диаспоре. Эти силы никак не желают принимать реалии и выносят реваншистские идеи, мешая установлению мира и процветанию региона. Президент четко дал понять, что конфликт завершился, но претензии к нам остаются, поэтому Азербайджан должен быть наготове. Мы не ведем активных боевых действий, но в информационном пространстве, и внутри республики, и за ее пределами, мы должны продолжать защищать свой суверенитет и свои права. Диаспора должна давать достойный отпор на любой площадке всем попыткам выставить Азербайджан агрессором. Война сейчас идет на информационном поле, что мы можем видеть по большому количеству фейков и провокаций, распространяемых армянской стороной.

Президент Ильхам Алиев, я бы сказал, направил месседж также мировому сообществу и организации по контролю над вооружениями. Говоря об уничтоженной во время войны технике противника, он назвал цифру в 4-5 миллиардов долларов. Эта цифра намного больше той, которая должна была быть, если бы Армения соблюдала отведенные ей квоты. Соответствующие международные структуры должны обратить внимание на этот факт. Лично мое мнение такое: Армения, учитывая ее агрессивность и влияние в ней реваншистских кругов, не должна иметь вооруженных сил. А гарантом ее безопасности могут стать Азербайджан и Турция, имеющие с ней наиболее протяженные границы и не имеющие к ней никаких территориальных претензий. Думаю, как только Армения начнет снова гонку вооружений, обязательно найдутся силы, чей заказ она будет выполнять. Вооружать такое государство опасно.

Как сказал Президент Азербайджана, мы достойно вышли из сложной ситуации, и сегодня поствоенные реалии уже признает весь мир.

Программная речь Президента Ильхама Алиева коснулась очень многих важных вопросов. Думаю, все извлекут из нее какие-то уроки, задачи и программу для будущих действий.

Лейла Таривердиева