В Испанию вернулись град и наводнение

В регионах Валенсии и Кастилии в Испании снова сильнейший град.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Вильяр-дель-Арсобиспо в провинции Валенсия, растаявший град перерос в наводнение.