https://news.day.az/world/1751831.html В Испанию вернулись град и наводнение - ВИДЕО В регионах Валенсии и Кастилии в Испании снова сильнейший град. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Вильяр-дель-Арсобиспо в провинции Валенсия, растаявший град перерос в наводнение.
В Испанию вернулись град и наводнение - ВИДЕО
В регионах Валенсии и Кастилии в Испании снова сильнейший град.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Вильяр-дель-Арсобиспо в провинции Валенсия, растаявший град перерос в наводнение.
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