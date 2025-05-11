Европейский политик подал в отставку после скандала с личным фото

Советник по нацбезопасности Швеции Тобиас Тиберг уволился сразу после назначения на должность из-за фотографий с сайта знакомств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, европейский политик не сообщил о снимках, опубликованных несколько лет назад, хотя того требует проверка биографии должностного лица. Последнему необходимо раскрыть любую информацию, которая может сделать его уязвимым для шантажа.

"После сегодняшнего решения правительства о назначении Тобиаса Тиберга была получена совершенно новая личная информация о нем, которая не была известна правительственной канцелярии", - пояснил госсекретарь премьер-министра Швеции Юхан Стюарт.

Тиберг признал, что должен был заблаговременно сообщить о фотографиях, и объявил об уходе в отставку.