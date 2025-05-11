Cadillac научит американские спецслужбы управляться с "механикой". General Motors предоставил Секретной службе США (аналог российской Федеральной службы охраны) десять машин для обучения молодых агентов.

Как передает Day.Az, в списке оказались "заряженные" модели Blackwing с мощным мотором и тремя педалями. Инструкторы полигона объяснили The Drive, что сотрудникам необходимо уметь управлять разными машинами, ведь ситуации бывают всякие.

В США большинство массовых автомобилей оснащаются автоматами, и среди молодых водителей не у всех есть навыки управления автомобилем с "механикой". За границей агентам Секретной службы США может потребоваться это умение, поэтому тренировки на Cadillac CT4-V Blackwing и Cadillac CT5-V Blackwing пригодятся. Также сотрудникам предстоит потренироваться на суперкарах, внедорожниках и пикапах.

Всего в Секретную службу передали десять машин: Chevrolet Tahoe, Suburban, Colorado ZR2, Corvette Stingray, Corvette E-Ray; Cadillac Escalade, два CT4-V Blackwing и два CT5-V Blackwing. Обучение будет включать не только трек-дни, но и тесты на внимательность: яркие и производительные модели задействуют для моделирования стрессовых ситуаций. "Студенты не будут ожидать [агентов спецслужб] на спортивных машинах. Они могут ожидать [типичные] внедорожники, а подъедет один из этих автомобилей", - объяснил инструктор.

Хотя среднестатистический американец может не иметь навыков вождения на "механике", среди спортивных машин доля продаж трёхпедальных версий высока. Компания Porsche даже посетовала, что недооценила спрос на 911 с "механикой" среди американских клиентов. В последние годы доля трёхпедальных машин в США растёт вопреки трендам.