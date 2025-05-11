https://news.day.az/world/1751813.html Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры - и назвал место Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Как передает Day.Az, об этом Путин заявил на пресс-конференции. "Мы предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Предлагаем начать переговоры 15 мая в Стамбуле", - подчеркнул российский лидер.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры - и назвал место
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом Путин заявил на пресс-конференции.
"Мы предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Предлагаем начать переговоры 15 мая в Стамбуле", - подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что завтра поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросит его предоставить площадку для переговоров с Украиной.
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