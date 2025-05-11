Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом Путин заявил на пресс-конференции.

"Мы предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Предлагаем начать переговоры 15 мая в Стамбуле", - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что завтра поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросит его предоставить площадку для переговоров с Украиной.