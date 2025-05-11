В Венеции прошла свадьба Джеффа Безоса на частном острове

Свадьба основателя Amazon и его невесты Лорен Санчес пройдет на острове Сан-Джорджо Маджоре, где находится прекрасный собор и старинный монастырь.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Sun.

Источник сообщил, что Джефф Безос и Лорен Санчес сыграют свадьбу именно на этом острове, что очень удобно для миллиардера, который явно не хочет, чтобы за торжеством следили сотни папарацци и зевак.

Свадьба пары должна стать самой дорогой и шикарной свадьбой лета и пройдет в Италии с 24 по 26 июня.

"Это не обычное место для проведения свадьбы, это было бы нечто знаковое. Все говорят о свадьбе, и это будет грандиозное торжество", - отметил источник.

Безос и Санчес, а также 200 гостей забронировали роскошные отели в городе, а мегаяхта предпринимателя стоимостью 500 миллионов долларов также станет частью празднеств.

Моррис Серон, генеральный директор совета Венеции, ранее рассказывал журналистам, что он сам агитировал за то, чтобы пара провела свадьбу в этом городе.

"Семь месяцев назад Доменико Дольче сказал мне, что Безос женится. Я приступил к работе, чтобы привезти эту свадьбу века в Венецию - вот как это началось", - признался он.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что пара не забронировала все водные такси города для мероприятия, как сообщалось ранее.

"Будут приглашены всего двести гостей, и поэтому Венеции будет легко провести такое мероприятие, не создавая никаких помех для города, его жителей и гостей", - сообщил мэр и заявил, что Венеция принимала и более масштабные мероприятия, чем свадьба миллиардера.