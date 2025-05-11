Американский боец потерял титул UFC в первой защите

Американский боец Белал Мухаммад проиграл представителю Австралии Джеку Делла Маддалене в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 315, передает Day.Az.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. На кону боя стоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе, которым владел Мухаммад. Для него этот бой стал первой защитой, однако пояс он потерял, новым чемпионом в этой весовой категории стал Маддалена.

После данного боя в активе Мухаммада стало 24 победы и три поражения в ММА. Один бой с его участием закончился без результата. У Маддалены - 17 побед и два поражения.

В со-главном бою вечера киргизская чемпионка UFC российского происхождения Валентина Шевченко провела защиту своего титула. Она сошлась в октагоне с представительницей Франции Монон Фиоро.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным судейским решением. В своей статистике Шевченко имеет 25 побед, четыре поражения, а один бой был признан судьями ничьей.