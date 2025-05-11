Провокации Индии рискуют ввергнуть Южную Азию в ужасную ситуацию

Полномасштабная война между ядерными державами - Индией и Пакистаном - обернётся не только разрушением всего субконтинента, но и серьёзным ударом по глобальной стабильности.

Об этом в интервью Day.Az сказал геополитический аналитик и комментатор текущих событий Малик Аюб Сумбал.

По его словам, неоднократные нарушения Индией территориальной целостности Пакистана посредством трансграничных вторжений представляют собой опасную модель агрессии, которая рискует дестабилизировать и без того нестабильный регион Южной Азии.

"Индия наносит ракетные удары по пакистанским городам - это опасная модель, которую устанавливает Индия, и ее последствия будут катастрофическими для Нью-Дели. Однако Пакистан в ответ проявил сдержанность и действовал в первую очередь в целях самообороны, нейтрализовав такие угрозы, как, по сообщениям, индийские беспилотники, которые были сбиты в недавних инцидентах", - отметил эксперт.

Аналитик отметил, что Индии при этом не следует путать с пассивностью оборонительные меры Пакистана.

"Если Пакистан будет вынужден принять дополнительные ответные меры, он обладает военным потенциалом отреагировать решительно. Поэтому ответственность лежит на Индии за деэскалацию и предотвращение перерастания ситуации в более широкий конфликт. Руководство Индии, особенно премьер-министр Нарендра Моди, должно признать, что постоянные провокации могут подтолкнуть регион к тотальной войне с катастрофическими последствиями для обеих стран и потенциально для мирового сообщества", - подчеркнул он.

Малик Аюб Сумбал заявил, что действия Индии, по-видимому, обусловлены сочетанием внутреннего политического давления и стратегических амбиций.

"Правительство Индии, сталкиваясь с внутренней нестабильностью, такой как экономические проблемы и политическая оппозиция, может прибегнуть к агрессивной позиции, чтобы поддержать националистические настроения и отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако эта стратегия чревата рисками", - констатировал эксперт.

В то же время он добавил, что сообщения о потере Индией более пяти истребителей в недавних ответных ударах с Пакистаном подчеркивают высокие ставки такого военного авантюризма.

"Эти неудачи усиливают разочарование в политических и военных кругах Индии, что запускает цикл эскалации в стремлении восстановить утраченные позиции. Такой подход напоминает игру с огнём в регионе, где любой просчёт может обернуться разрушительными последствиями. Провокации Индии рискуют ввергнуть Южную Азию в "ужасную ситуацию", которую ни одна из стран не может себе позволить", - заключил аналитик.

Хаял Хатамзаде