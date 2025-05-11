В Белом доме появилась новая статуэтка

Оказалось, что теперь у президента США Дональда Трампа есть статуэтка, изображающая его самого и двух агентов спецслужб во время покушения в Пенсильвании в 2024 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Daily Beast.

В Овальном кабинете была замечена статуэтка, изображающая покушение на президента Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга.

Небольшая скульптура установлена ​​на столике рядом со знаменитым столом "Резолют". Она изображает момент, когда Трамп поднял кулак в воздух и начал скандировать "сражайся, сражайся, сражайся", после того, как пуля задела его ухо.

Скульптура также изображает американский флаг и трех агентов Секретной службы, включая режиссера Шона Каррана, провожающего Трампа со сцены. Художник Стэн Уоттс, как сообщается, планирует создать трехметровую версию этого момента в бронзе. И собирает деньги на своем сайте.