Трамп заявил, что поможет Индии и Пакистану

Вашингтон намерен попытаться найти решение для урегулирования территориального спора между Индией и Пакистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь значительно увеличить объемы торговли с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обеими, чтобы понять, можно ли после "тысячи лет" найти решение по Кашмиру", - написал он в социальной сети Truth Social.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали наносить удары по базам террористов в Пакистане. В ответ пакистанское правительство приступило к крупномасштабной военной операции "Баньян уль-Марсус" ("Стена, покрытая свинцом").

В субботу Нью-Дели и Исламабад согласовали режим прекращения огня. По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение о том, что стороны прекратят стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени (14:30 мск). Однако через несколько часов после этого в нескольких городах Джамму и Кашмира, а также в Пенджабе были замечены беспилотники, сработали системы ПВО, было отключено электричество.