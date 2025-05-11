https://news.day.az/world/1751830.html Трамп выразил поддержку предложению Путина о переговорах с Украиной Президент США Дональд Трамп приветствовал предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с властями Украины. Как передает Day.Az, об этом написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "Это, возможно, великий день для России и Украины.
Трамп выразил поддержку предложению Путина о переговорах с Украиной
Президент США Дональд Трамп приветствовал предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с властями Украины.
Как передает Day.Az, об этом написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Это, возможно, великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "бойня", как мы надеемся, подойдет к концу", - отметил он.
Трамп подчеркнул, что продолжит работать с обеими сторонами конфликта, чтобы обеспечить запуск переговорного процесса.
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