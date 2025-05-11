Экс-президент Панамы получил убежище в Колумбии

Правительство Колумбии предоставило убежище панамскому экс-президенту Рикардо Мартинелли, который более года укрывается в посольстве Никарагуа в Панаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении колумбийского МИД, опубликованном в субботу на странице ведомства в X.

"Президент Республики [Колумбия] Густаво Петро Уррего предоставил политическое убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю, и это решение было надлежащим образом доведено до сведения правительства соседней страны", - сообщил МИД Колумбии.

"Решение основано на соблюдении принципа защиты человека и гуманистической традиции Колумбии по защите лиц, преследуемых по политическим мотивам", - отметило ведомство.