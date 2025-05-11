https://news.day.az/world/1751811.html Иран и США проведут четвёртый раунд переговоров Иран и США проведут четвёртый раунд переговоров 11 мая по вопросу урегулирования разногласий по иранской ядерной программе. Как передает Day.Az, диалог состоится в Омане после двухнедельного перерыва. Ранее Иран согласился на проведение четвёртого раунда переговоров с США.
Иран и США проведут четвёртый раунд переговоров
Иран и США проведут четвёртый раунд переговоров 11 мая по вопросу урегулирования разногласий по иранской ядерной программе.
Как передает Day.Az, диалог состоится в Омане после двухнедельного перерыва.
Ранее Иран согласился на проведение четвёртого раунда переговоров с США.
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