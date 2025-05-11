Иран и США проведут четвёртый раунд переговоров

Иран и США проведут четвёртый раунд переговоров 11 мая по вопросу урегулирования разногласий по иранской ядерной программе.

Как передает Day.Az, диалог состоится в Омане после двухнедельного перерыва.

Ранее Иран согласился на проведение четвёртого раунда переговоров с США.