https://news.day.az/world/1751782.html В Китае побиты рекорды обильных осадков за один день - ВИДЕО На севере Китая были сегодня побиты рекорды обильных осадков за один день. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 24 метеостанции в Пекине и Хэбэе превысили предыдущие майские рекорды. Максимальное количество осадков достигло 170 мм.
В Китае побиты рекорды обильных осадков за один день - ВИДЕО
На севере Китая были сегодня побиты рекорды обильных осадков за один день.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
24 метеостанции в Пекине и Хэбэе превысили предыдущие майские рекорды. Максимальное количество осадков достигло 170 мм.
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