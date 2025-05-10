В Китае побиты рекорды обильных осадков за один день

На севере Китая были сегодня побиты рекорды обильных осадков за один день.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

24 метеостанции в Пекине и Хэбэе превысили предыдущие майские рекорды. Максимальное количество осадков достигло 170 мм.