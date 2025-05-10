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В Китае побиты рекорды обильных осадков за один день - ВИДЕО

На севере Китая были сегодня побиты рекорды обильных осадков за один день. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 24 метеостанции в Пекине и Хэбэе превысили предыдущие майские рекорды. Максимальное количество осадков достигло 170 мм.