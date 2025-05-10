https://news.day.az/culture/1751708.html В Баку пройдет IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира В Баку с 24 по 31 мая при организационной поддержке Международного союза тюркских авторов состоится IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира, сообщает Day.Az. Фестиваль пройдет в парке Национальной академии наук Азербайджана (около ст. метро "Эльмляр Академиясы").
В Баку пройдет IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира
В Баку с 24 по 31 мая при организационной поддержке Международного союза тюркских авторов состоится IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира, сообщает Day.Az.
Фестиваль пройдет в парке Национальной академии наук Азербайджана (около ст. метро "Эльмляр Академиясы").
Каждый из дней фестиваля будет посвящен одной из стран - Азербайджану, Кыргызстану, Узбекистану, Венгрии, Казахстану, Турции, Туркменистану и Турецкой Республике Северного Кипра.
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