https://news.day.az/world/1751667.html Пакистан надеется на скорое урегулирование конфликта с Индией Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар выразил надежду, что переговоры с Индией состоятся после глобальных дипломатических усилий по ослаблению напряженности между соседними странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Мои последние [дипломатические] контакты были очень позитивными.
Пакистан надеется на скорое урегулирование конфликта с Индией
Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар выразил надежду, что переговоры с Индией состоятся после глобальных дипломатических усилий по ослаблению напряженности между соседними странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мои последние [дипломатические] контакты были очень позитивными. Я верю, что теперь путь к переговорам открыт", - приводит его слова телеканал Geo TV.
"Индия должна остановиться, если в ней есть хоть капля здравомыслия. Если они остановятся, то и мы остановимся. Мы не хотим разрушений", - добавил он.
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