Великий лидер Гейдар Алиев сыграл незаменимую роль в формировании идеологии азербайджанства.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель Центрального аппарата Таир Будагов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева

"Как и каждый год, мы и в этом году чтим светлую память великого лидера Гейдара Алиева. Оглядываясь на историю, мы еще раз становимся свидетелями того, что Гейдар Алиев оказал Азербайджану неоценимые заслуги и заложил прочную основу нашей государственности.

Благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева Азербайджан занял важное положение не только в Кавказском регионе, но и на евразийском пространстве.

Руководя республикой в советское время, великий лидер уделял особое внимание сохранению национально-духовных ценностей, закреплению в Конституции положения, придающего азербайджанскому языку статус государственного, развитию нашей культуры. Эти факторы создали прочную основу для независимости Азербайджана на последующем этапе. Гейдар Алиев сыграл незаменимую роль в формировании идеологии азербайджанства.

В первые годы независимости он вывел нашу страну из экономического упадка, направил ее на путь развития, начал процесс строительства сильной армии, заложил основу пути, который привел к великой Победе", - добавил он.

Отметим, что сегодня исполняется 102 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.