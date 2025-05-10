Гейдар Алиев был лидером, который избавил свой народ от бед, вселил веру в будущее

Великий лидер Гейдар Алиев был не просто политиком, он стал символом спасителя народа и основателя государства. Его яркая жизнь, политическая деятельность и неоценимые заслуги перед Азербайджаном - это история, которой гордится народ.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван. С юных лет он проявлял интерес к науке, образованию и общественной жизни. После окончания в 1939 году Нахчыванского педагогического техникума поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), однако начало Второй мировой войны не позволило завершить образование. В 1941-1944 годах Гейдар Алиев работал вначале в должности заведующего секретной частью архивного отдела в Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, а затем - заведующего общим отделом в Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР. В мае 1944 года был направлен на работу в органы государственной безопасности. Трудолюбие, сила воли и любовь к Родине занимают важное место в жизни каждого успешного руководителя. Именно этим характеризуется жизненный путь Гейдара Алиева.

Одной из неоценимых заслуг общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в истории государственности является его 25-летняя, достойная всяческих похвал служба в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР. В тот период он проявил не только высокий профессионализм в сфере безопасности, но и внес бесценный вклад в подготовку, воспитание национальных кадров и их размещение в стратегически важных государственных структурах. В 1960-1970-е годы в Азербайджане, как и других в национальных республиках СССР, количество представителей коренных народов в органах безопасности было очень мало. В результате политики центральной власти выдвижение национальных кадров ограничивалось, на важные должности назначались в основном русские, армяне или представители других наций, но не азербайджанцы. Гейдар Алиев начал целенаправленную деятельность, чтобы изменить эту тенденцию. Он реализовал системную программу для увеличения представленности азербайджанской молодежи в органах безопасности, сделав кадровую политику одним из приоритетных вопросов", - сказал политолог.

По его словам, великий лидер для формирования кадровой базы сферы национальной безопасности обеспечил направление молодых, образованных азербайджанских абитуриентов в специализированные высшие учебные заведения Москвы, Киева, Ленинграда, Минска и других городов СССР - в основном в институты, связанные с правопорядком и безопасностью. Эти учебные заведения были центрами, где готовили будущий руководящий состав КГБ, правоохранительных и других силовых структур. "После окончания института эти молодые люди направлялись в различные города СССР для прохождения практики, службы в отделениях КГБ. Некоторые из них приобретали более высокие знания и навыки, служа в Москве, в центральном аппарате КГБ. Гейдар Алиев осуществлял особый контроль за периодом службы и практики этих молодых людей. Он наблюдал за их деятельностью, поддерживал их прогресс, а при необходимости давал личные рекомендации. Азербайджанские специалисты, успешно завершившие этап обучения и практики, впоследствии возвращались в республику и назначались на важные должности в азербайджанском отделении КГБ. Это создавало условия как для обеспечения национальных интересов в системе безопасности, так и для формирования национальных кадров в духе преданности государственности.

Основной целью проводимой Гейдаром Алиевым кадровой политики была не только защита безопасности Азербайджана от внешних угроз - он одновременно наращивал национальный кадровый потенциал и формировал прочную интеллектуальную и профессиональную базу для будущей независимости Азербайджана. В результате этой системной политики в 1970-80-е годы на высокие посты в органах безопасности Азербайджана были выдвинуты профессиональные и патриотически настроенные азербайджанцы. Многие из них впоследствии продолжили службу в важных государственных структурах уже во время обретения страной независимости.

Деятельность Гейдара Алиева в Комитете государственной безопасности СССР занимает особое место в истории государственности Азербайджана. Его дальновидная кадровая политика, ориентированный на национальные интересы подход и шаги по укреплению национального кадрового потенциала составили основу системы безопасности независимого Азербайджана. То, что сегодня Азербайджан располагает сильными органами безопасности, профессиональными и патриотичными кадрами - логичный результат стратегических и продуманных шагов, предпринятых в свое время великим лидером Гейдаром Алиевым", - сказал он.

Политолог отметил, что на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана, состоявшемся 14 июля 1969 года, Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана. "Эти годы стали для Азербайджана важным периодом экономического и социального развития. Были построены промышленные предприятия, развивалось сельское хозяйство, были достигнуты серьезные успехи в системе образования и здравоохранения. По инициативе Гейдара Алиева тысячи молодых азербайджанцев были направлены в престижные вузы СССР. Он видел будущее своего народа в воспитании молодежи, образованной и приверженной национальным ценностям", - сказал он.

Как отметил A.Гараев, Гейдар Алиев, избранный в 1982 году членом Политбюро, был назначен на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. "Работая на этой должности, Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР. В этот период Азербайджан продолжал оставаться в поле внимания великого лидера, он стремился к открытию новых возможностей для республики. Гейдар Алиев ушел в отставку с занимаемых должностей в октябре 1987 года в знак протеста против политической линии Политбюро ЦК Коммунистической партии СССР и лично генерального секретаря Михаила Горбачева. Этот шаг стал очередным наглядным доказательством того, что Гейдар Алиев был верным своему народу лидером", - сказал он.

Политолог отметил, что в связи с трагедией в Баку, произошедшей в результате действий советской армии 20 января 1990 года, Гейдар Алиев, посетив Представительство Азербайджана в Москве, решительно осудил военное вмешательство руководства СССР. "Вернувшись в Азербайджан в июле того же года, Гейдар Алиев сначала продолжил политическую деятельность в Нахчыване. Он был избран народным депутатом Азербайджанской ССР и народным депутатом Нахчыванской АССР, а затем председателем Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики и сыграл важную роль в восстановлении стабильности в регионе за короткое время. А в 1993 году, когда Азербайджан погрузился в глубокий политический, экономический и военный кризис, великий лидер был по настоянию народа приглашен в Баку. С его возвращением к власти в июне того же года в стране начался поворот к стабильности и развитию.

Реформы, проведенные Гейдаром Алиевым после 1993 года, укрепили независимость Азербайджана, повысили авторитет страны в международных отношениях и стали импульсом к экономическому возрождению. Великий лидер вывел Азербайджан на международную энергетическую карту с подписанием нефтяного соглашения, получившего название "Контракт века", что, в свою очередь, дало огромный импульс дальнейшему развитию страны", - сказал он.

Кроме того, по словам А.Гараева, новая Конституция, принятая в 1995 году заложила основы построения правового и демократического государства. "Такие фундаментальные шаги, как строительство армии, организация государственных институтов, либерализация экономики, являются показателями высокого видения государственности великим лидером. При этом особое место в его деятельности занимало сохранение национально-духовных ценностей, регулирование отношений государство-религия, перестройка системы образования и здравоохранения. Он подходил к каждой сфере с гражданской позиции, расценивал вопрос обеспечения благосостояния народа как высшую цель. Особое место в политике великого лидера занимала и молодежь.

Великий лидер Гейдар Алиев заботился о том, чтобы молодежь воспитывалась в патриотическом духе, образованной и современно мыслящей. Создание министерства молодежи и спорта в 1994 году, объявление 1996 года "Годом молодежи" и учреждение 2 февраля как Дня молодежи являются яркими примерами этой политики. Он также создал широкие возможности для обучения молодежи в зарубежных странах, участия в различных международных программах", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что Гейдар Алиев был не просто лидером, он был гением, который избавил свой народ от бед, вселил веру в будущее.

"Он был рядом со своим народом в самые трудные моменты истории, превратил его надежды в реальность. Под его руководством Азербайджан не только сохранил свою независимость, но и укрепил ее, стал ведущим государством региона. Он принял судьбу народа как свою судьбу, работал на благо и счастье каждого азербайджанца. Одно из высказываний Гейдара Алиева, наиболее ярко выражающее его приверженность народу - "Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец!" - уже стало национальной философией, глубоко укоренившейся в сердцах миллионов людей. Это не просто слова, а мощный посыл, отражающий целую идеологию, чувство национального самосознания и любви к Родине. Это высказывание великого лидера олицетворяет самобытность, духовное единство и национальную гордость каждого азербайджанца", - добавил политолог.