В Киеве обсуждены условия для полного прекращения огня

В субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины провели встречу в Киеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kaktus.media, они согласились, что начиная с понедельника, 12 мая, должно быть введено полное и безусловное прекращение огня сроком не менее чем на 30 дней.

Было подчеркнуто, что безусловное прекращение огня по определению не может сопровождаться какими-либо условиями. В случае, если Россия будет выдвигать такие условия, это можно расценивать исключительно как попытку продолжения войны и подрыва дипломатических усилий.

Лидеры потребовали, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше.

Отмечается, что для реализации этого решения необходим эффективный мониторинг, который должен осуществляться в тесной координации с Соединёнными Штатами.

Они сошлись во мнении, что прекращение огня должно длиться как минимум 30 дней, чтобы создать пространство для дипломатии. В этот период дипломатические усилия должны быть направлены на формулирование основ безопасности, политики и гуманитарного урегулирования.

Особо приветствовался тот факт, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддержан как Европой, так и Соединёнными Штатами.

Исключительная важность укрепления сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии её суверенитета и безопасности также не была проигнорирована. Ключевым элементом системы гарантий также должен стать международный гарантийный контингент.

Их позиции совпали в том, что если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует ввести более жёсткие санкции в отношении её банковского и энергетического секторов, включая меры против ископаемого топлива, нефти и теневого флота.

Было решено принять мощный 17-й пакет санкций ЕС, скоординировать его с санкциями, введёнными Великобританией, Норвегией и Соединёнными Штатами, а также продолжить работу по эффективному использованию замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G7.

В ходе обсуждений была обозначена готовность и далее укреплять обороноспособность Украины, в особенности украинской армии. Это должно предусматривать финансирование устойчивости обороны и инвестиции в производство вооружений как на территории Украины, так и в европейских странах в рамках совместных проектов.