Новобранцы азербайджанской армии приняли военную присягу

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утверждённым министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, 10 мая в различных воинских частях прошли церемонии принятия присяги новобранцами.

Как передает Day.Az, мероприятия начались с торжественного выноса боевого знамени под сопровождение Военного оркестра. После официального открытия церемоний, участники почтили минутой молчания память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность страны. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новобранцы дали военную присягу, пообещав с честью служить Родине и защищать её до конца.