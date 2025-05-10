https://news.day.az/society/1751754.html Новобранцы азербайджанской армии приняли военную присягу В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утверждённым министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, 10 мая в различных воинских частях прошли церемонии принятия присяги новобранцами. Как передает Day.Az, мероприятия начались с торжественного выноса боевого знамени под сопровождение Военного оркестра.
Новобранцы азербайджанской армии приняли военную присягу
В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утверждённым министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, 10 мая в различных воинских частях прошли церемонии принятия присяги новобранцами.
Как передает Day.Az, мероприятия начались с торжественного выноса боевого знамени под сопровождение Военного оркестра. После официального открытия церемоний, участники почтили минутой молчания память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность страны. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
Новобранцы дали военную присягу, пообещав с честью служить Родине и защищать её до конца.
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