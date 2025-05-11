https://news.day.az/unusual/1751835.html В Словакии презентовали AirCar 2 - ВИДЕО В Словакии местная компания Klein Vision презентовала летающие автомобили AirCar 2. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Автомобиль преобразуется в AirCar за 80 секунд и летит со скоростью 250 км/ч на расстояние до 1000 км.
В Словакии презентовали AirCar 2 - ВИДЕО
В Словакии местная компания Klein Vision презентовала летающие автомобили AirCar 2.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Автомобиль преобразуется в AirCar за 80 секунд и летит со скоростью 250 км/ч на расстояние до 1000 км.
Компания планирует ежегодно собирать по 100 таких авто и продавать их примерно по 800 тысяч евро за экземпляр.
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