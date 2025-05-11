В Словакии презентовали AirCar 2

В Словакии местная компания Klein Vision презентовала летающие автомобили AirCar 2.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Автомобиль преобразуется в AirCar за 80 секунд и летит со скоростью 250 км/ч на расстояние до 1000 км.

Компания планирует ежегодно собирать по 100 таких авто и продавать их примерно по 800 тысяч евро за экземпляр.