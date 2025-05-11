https://news.day.az/world/1751804.html Шариф рассказал о конфликте с Индией Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем обращении к народу рассказал о недавнем конфликте с Индией. Как передает Day.Az, в своем обращении премьер-министр заявил, что на агрессию Индии был дан достойный ответ, нанесены удары по военным базам и уничтожены самолеты противника.
Шариф рассказал о конфликте с Индией
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем обращении к народу рассказал о недавнем конфликте с Индией.
Как передает Day.Az, в своем обращении премьер-министр заявил, что на агрессию Индии был дан достойный ответ, нанесены удары по военным базам и уничтожены самолеты противника.
"Наши военные профессионально отреагировали на агрессию Индии, вынудив ее сесть за стол переговоров. Мы победили в этом противостоянии", - подчеркнул Шахбаз Шариф.
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