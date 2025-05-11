Шариф рассказал о конфликте с Индией

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем обращении к народу рассказал о недавнем конфликте с Индией.

Как передает Day.Az, в своем обращении премьер-министр заявил, что на агрессию Индии был дан достойный ответ, нанесены удары по военным базам и уничтожены самолеты противника.

"Наши военные профессионально отреагировали на агрессию Индии, вынудив ее сесть за стол переговоров. Мы победили в этом противостоянии", - подчеркнул Шахбаз Шариф.