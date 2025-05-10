Украина готова к переговорам с Россией

Как только будет прекращение огня, будет и самый лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, такое заявление президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети Х.

Он сообщил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся после саммита "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая, был "хороший, положительный и конкретный".

"Наш общий взгляд: немедленное, полное и безусловное прекращение огня требуется минимум на 30 дней. Предлагаем, чтобы началось с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от России. Это предложение в силе еще от переговоров в Саудовской Аравии, когда впервые его сделали Соединенные Штаты", - напомнил Зеленский.