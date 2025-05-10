https://news.day.az/officialchronicle/1751802.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдамский район - ВИДЕО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдам. Day.Az представляет публикацию:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдамский район - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдамский район.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Пусть твой путь всегда будет открытым и светлым, родной Азербайджан!"
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