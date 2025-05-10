Стало известно, куда упал Аппарат «Космос-482» несмотря на прогнозы

Межпланетная станция "Космос-482", запущенная к Венере в 1972 году, упала в Индийский океан западнее Джакарты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил "Роскосмос" в своем телеграм-канале. Аппарат весом почти 500 килограммов вошел в плотные слои атмосферы в 9:34 по московскому времени. Схождение "Космоса-482" с орбиты находилось под контролем Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Ранее эксперты предупреждали, что аппарат из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли и стал неуправляемым. На основе параметров его орбиты специалисты предполагали, что он может упасть на территории Египта, Сирии, Турции или Азербайджана.