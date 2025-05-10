Азербайджан принимает первый Международный конгресс нейрохирургов

10 мая в Баку состоялось открытие первого Международного конгресса нейрохирургов Азербайджана - ANEA 2025 BAKU.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основной целью конгресса является обсуждение методов лечения в соответствии с международными стандартами в области нейрохирургии, применение инновационных технологий, а также внесение вклада в развитие этой сферы в Азербайджане.

После исполнения государственного гимна конгресс начал работу.

На Конгрессе выступили председатель Ассоциации нейрохирургов Азербайджана (ANEA) Ровшан Халилзаде, советник исполнительного директора TƏBİB Парвин Акберов, советник председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нелли Вейсова, председатель Организационного комитета конгресса Турал Рагимли и почетные гости из Великобритании - доктора Андреас Деметриадис и Генри Марш.

Конгресс продолжил работу панельными заседаниями.