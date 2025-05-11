США направили в Японию "мстителей"

США перебросили на японскую авиабазу Ивакуни эскадрилью истребителей пятого поколения F-35B, известную как "Мстители острова Уэйк".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает американский корпус морской пехоты.

Как отмечается, самолеты дополнят авиагруппу США, которая уже находится на базе на юге японского острова Хонсю.

"Это позволяет Корпусу морской пехоты обеспечивать оперативную готовность, как того требует договор между США и Японией о взаимном сотрудничестве и безопасности", - говорится в заявлении.

В конце апреля США посоветовали Японии взять пример с Китая при строительстве торговых судов. Министр ВМС Штатов Джон Фелан рекомендовал Токио строить суда двойного назначения, которые можно переоборудовать в военные корабли. Китай при необходимости сможет "довольно быстро" модифицировать суда под военные нужды. Реализация аналогичного решения со стороны Японии, по словам министра, позволит сохранить высокий спрос, а также привести к технологическим инновациям и снижению затрат.