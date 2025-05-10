В Германии захватили психбольницу для опасных преступников

В Германии несколько пациентов психиатрической клиники для преступников устроили бунт.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местное издание Bild.

По информации издания, в судебно-психиатрической больнице в общине Бедбург-Хау немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия произошел инцидент: преступники забаррикадировались в помещениях клиники и разожгли костер. Сейчас к месту происшествия стягиваются силы полиции и спецназа.

Сообщается также, что заключенные могли взять заложников среди других пациентов или персонала лечебницы. Всего злоумышленников не менее пяти. По каким статьям они были осуждены или ожидают приговора, не сообщается, но собеседники издания квалифицируют их как особо опасные.