Джейхун Байрамов заявил о продолжении контактов по делимитации границы с Арменией

Контакты, связанные с процессом делимитации, будут продолжены.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В марте завершились переговоры по тексту мирного соглашения. Однако в настоящее время у азербайджанской стороны есть определенные ожидания от Армении.

Эти ожидания связаны с исключением из конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану, а также упразднением Минской группы.

Ранее уже состоялся ряд контактов по делимитации. Этот процесс будет продолжен", - отметил он.