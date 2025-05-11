В некоторых реках повысилась водность

Обнародована фактическая ситуация, наблюдаемая в реках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по данным автоматических гидрологических станций на 09:00 утра 11 мая, в некоторых реках зафиксировано повышение уровня воды.

В частности, в реках, протекающих с территории Большого Кавказа, уровень воды в реке Гусарчай поднялся на 13 см, в Айричае - на 12 см. В реках, протекающих из Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, уровень воды в Тертерчае (в Кяльбаджаре) увеличился на 7 см, в Тертерчае (Венг) и Тутгунчае - на 3 см, в Бяргюшадчае - на 2 см. На нижнем течении реки Кура уровень воды повысился на 37 см в Сальянском участке, на 34 см - в Ширванском и на 5 см - в Банка.