https://news.day.az/politics/1751777.html В Баку приветствуют прекращение огня между Индией и Пакистаном Азербайджан приветствует прекращение огня, объявленное между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана. "Мы надеемся, что это прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности".
В Баку приветствуют прекращение огня между Индией и Пакистаном
Азербайджан приветствует прекращение огня, объявленное между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
"Мы надеемся, что это прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности".
"Мы призываем стороны к продуктивному диалогу, направленному на разрешение существующих проблем и укрепление взаимного доверия", - сказали в ведомстве.
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