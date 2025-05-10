В Баку приветствуют прекращение огня между Индией и Пакистаном

Азербайджан приветствует прекращение огня, объявленное между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Мы надеемся, что это прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности".

"Мы призываем стороны к продуктивному диалогу, направленному на разрешение существующих проблем и укрепление взаимного доверия", - сказали в ведомстве.