https://news.day.az/unusual/1751694.html Вулкан на Камчатке выбросил пепел на километры - ВИДЕО Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 километра. Как передает Day.Az, об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии. Шлейф пепла протянулся на 21 километр на юго-восток от вулкана. Отмечается, что активность опасна для местных авиаперевозок.
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на километры - ВИДЕО
Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 километра.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии.
Шлейф пепла протянулся на 21 километр на юго-восток от вулкана. Отмечается, что активность опасна для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки, в 115 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
Извержение попало на видео. На кадрах широкий столб белого пепла выходит из кратера.
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