Вулкан на Камчатке выбросил пепел на километры

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 километра.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии.

Шлейф пепла протянулся на 21 километр на юго-восток от вулкана. Отмечается, что активность опасна для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки, в 115 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

Извержение попало на видео. На кадрах широкий столб белого пепла выходит из кратера.